Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic NH-P80G1WGN is een zuinige warmtepompdroger is niet zo snel. Er past 8 kilo wasgoed in en je kunt 'm aanzetten met starttijd- of eindtijduitstel. Je ziet de resterende tijd en hij geeft een geluidssignaal bij het einde van het programma. Hij geeft ook aan wanneer het pluisfilter schoongemaakt moet worden.