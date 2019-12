Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In de Panasonic NH-P80S1 kan 8 kilo wasgoed. Zowel vol als halfvol beladen is deze warmtepompdroger zuinig en redelijk snel. Wel heeft deze machine heeft er flink moeite mee de was precies goed droog af te leveren, vaak moet de machine nog even aan. De machine geeft aan hoe lang een programma nog duurt, heeft startuitstel en trommelverlichting. Indicatoren geven aan wanneer er onderhoud nodig is, behalve voor het fijnfilter bij de warmtewisselaar. De condensor wordt automatisch schoongemaakt. O.a. voorzien van een stoomprogramma voor opfrissen en ontkreuken.