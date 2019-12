Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV70F5E0HGW is een warmtepompdroger met een capaciteit van 7 kilo die de omgeving goed droog houdt. Hij heeft geen trommelverlichting, maar is wel voorzien van startuitsel. De resterende programmatijd wordt aangegeven en er klinkt een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook geeft hij aan wanneer er onderhoud nodig is.