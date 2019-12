Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV70H4300CW is een condensdroger geschikt voor 7 kilo wasgoed. De droger is snel, maar levert de was niet altijd goed droog af. De droger geeft een signaal bij het einde programma, bij een volle condensbak en laat zien hoelang een programma nog duurt. Hij heeft ook indicator voor het reinigen van de pluisfilters maar niet voor het reinigen van de condensor. Ook laat hij zien hoe lang een programma nog duurt.