Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze Samsung DV80F5E4HGW is 8 kilo. Het is een condensdroger en hij is gemakkelijk in gebruik. Dit apparaat is voorzien van starttijduitsel, een trommelverlichting, een geluid aan het einde van het programma en een display waarop de van resterende tijd te zien is. Ook is hij voorzien van indicatoren voor het legen van de condensbak, het schoonmaken van de filters en aan einde van het programma klinkt een geluidssignaal.