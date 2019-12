Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV80H8100HW is een warmtepompdroger die 8 kilo wasgoed aankan, met prima prestaties. Een minpunt: de was komt er behoorlijke gekreukt uit. De machine geeft aan hoe lang een programma nog duurt, heeft startuitstel, trommelverlichting en indicatoren die aangeven wanneer er onderhoud nodig is. Ook geeft hij een geluidssignaal aan het einde van het programma.