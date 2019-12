Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Samsung DV80K6010CW past maximaal 8 kg wasgoed. Hij heeft een timer waarbij je kunt instellen wanneer je wilt dat het programma klaar is, heeft verlichting in de trommel, geeft een geluidssignaal als het programma klaar is en heeft een display waarop onder andere de resterende programmatijd te zien is. Indicatoren laten zien wanneer er onderhoud nodig is