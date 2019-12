Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Samsung DV90H8000HW warmtepompdroger kan 9 kilo was. De droger is geschikt voor een groot gezin, zuinig, maar wel wat lawaaiig. Hij is voorzien van opties als startuitstel, heeft trommelverlichting, resttijdindicatie en onderhoudsindicatoren en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is.