Schulthess Spirit 640 Antraciet

Deze Schultess Spirit 640 Antraciet is een warmtepompdroger geschikt voor 8 kg was. De droger heeft een zelfreinigende condensor: gemakkelijk en daarmee blijft de droger zuinig drogen. Hiervoor moet hij op een waterafvoer worden aangesloten. Opvallende programma's zijn het drogen in een mand voor o.a. sportschoenen, mutsen, fietshelmen, knuffels, speelgoed etc, pollenclean waarbij je het pluisfilter vervangt door een pollenfilter en een antibacterieel programma (een langere nadroogfase om meer bacterien te doden).