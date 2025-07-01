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SiemensWQ46N2C9NL

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  • Soort:  Warmtepompdroger
  • Capaciteit voor katoen:  9 kg
  • Energieklasse vanaf 1 juli 2025:  Energieklasse D
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