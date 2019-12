Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Siemens WT33A901NL luchtafvoerdroger kan 7 kg was. De droger is snel maar niet erg zuinig, hij heeft energielabel C. De timer stel je in door de gewenste eindtijd aan te geven. Het gebruiksgemak is prima, maar de deuropening is wat klein. De Bosch WTA73201NL, Bosch WTA73901NL, Siemens WT33A201NL en Siemens WT33A901NL zijn technisch gelijk aan elkaar en hebben dezelfde resultaten.