Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In de Siemens WT44W162NL warmtepompdroger past 7 kilo. Een prima droger, alhoewel het met een droogtijd van 2 uur voor een volle trommel en 1,5 uur voor een halfvolle niet de snelste is. Hij is vrij eenvoudig qua voorzieningen: geen startuitsel, geen weergave van de resterende programmaduur en geluidssignaal als de droger klaar is, wel indicatoren wanneer er onderhoud nodig is. De condensor wordt automatisch gereinigd, de machine heeft in plaats daarvan een extra filter dat schoongemaakt moet worden. Deze droger kan niet op een waterafvoer worden aangesloten.