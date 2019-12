Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Whirlpool AWB 888 condensdroger kan 8 kilo wasgoed aan. Hij laat op een aantal aspecten wat steken vallen, zo is de katoenwas niet altijd droog als het programma klaar is en is hij erg lawaaiig. De machine is voorzien van startuitsel en geeft de resterende programmaduur weer; hij geeft geen geluidssignaal als het programma klaar is. Er zijn indicatoren die aangeven wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.