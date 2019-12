Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool HDLX 70312 is een warmtepompdroger en kan 7 kg was aan. Hij heeft een timer waarbij je kunt aangeven wanneer je wilt dat de droger start, een display met resttijdindicatie en onderhoudsindicatoren. Het is geen uitblinker qua snelheid en zuinigheid.