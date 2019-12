Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Whirlpool HDLX 80410 is geschikt voor 8 kg was. Hij is wat lawaaiig. De warmtepompdroger heeft resttijdindicatie, startuitstel en onderhoudsindicatoren die aangeven wanneer het pluisfilter, het condensorfilter gereinigd of de condensbak geleegd moet worden. De droger geeft geen geluidssignaal wanneer het programma afgerond is.