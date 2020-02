Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool ST U 92X EU is een condensdroger met een capaciteit van 9 kg katoen en energielabel A++.



Het merk Whirlpool krijgt voor wasdrogers een 7,3 als merktevredenheidsscore. Die score is lager dan gemiddeld. Een Whirlpool-droger wordt gemiddeld na 9 jaar vervangen. Dat is lager dan gemiddeld. Slechts 16% van de bezitters geeft aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het Whirlpool zal zijn. Dat percentage is lager dan bij andere merken.