Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Zanussi ZDH8333W warmtepompdroger kan 8 kilo aan. Hij is relatief stil. De machine heeft startuitstel, de programmastatus wordt aangegeven en de droger geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook wordt er aangegeven waneer de condensbak vol is en wanneer de filters gereinigd moeten worden.