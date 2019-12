Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZDH8353W is een warmtepompdroger, geschikt voor 8 kg was. Hij droogt een volle trommel katoen opvallend snel; bij een halfvolle trommel katoen droogt hij niet erg zuinig. Deze Zanussi geeft de resterende programmaduur weer, geeft een geluidssignaal als het programma klaar is en heeft starttijd uitstel. Ook zijn er indicatoren die aangeven wanneer er onderhoud nodig is.