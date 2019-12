Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

7 Kilo kan er in deze Zanussi ZDP7203P condensdroger. Hij is veel minder zuinig dan een condensdroger met warmtepomp, maar wel snel: een volle trommel katoen is in 1 uur en 20 minuten droog. De droger geeft de resterende programmaduur weer en een geluidssignaal aan het einde van het programma. Dit model geeft aan wanneer de pluisfilters en condensor gereinigd moet worden en de condensbak vol is.