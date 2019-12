Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Zanussi ZTBB276 is gelijk aan de ZTBB271 op de startuitstel na. Dit model heeft geen startuitstel, maar geeft wel de programmastatus aan. Er klinkt een geluidssignaal zodra het programma klaar is en hij is voorzien van een indicator voor het schoonmaken van het pluizenfilter.