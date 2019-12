Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZTE7100PZ is een luchtafvoerdroger, geschikt voor 7 kg was. De droger heeft geen automatische programma's. Je kiest zelf de droogduur. Hij is snel maar niet zuinig. Er klinkt een geluidssignaal zodra het programma klaar is en hij is voorzien van een indicator voor het schoonmaken van het pluizenfilter. De droger heeft geen resttijdindicatie en startuitstel.