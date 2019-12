Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Zanussi ZTH488 is een warmtepompdroger. Hij is zuinig en snel (zeker voor een warmtepompdroger). Er past 8 kilo in en je kunt 'm aanzetten met startuitstel. De resterende tijd wordt weergegeven en er klinkt een signaal als hij klaar is. Ook geeft hij aan wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.