Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze warmtepompdroger is 7 kilo en hij is gemakkelijk in gebruik. De Zanussi ZTHB475 heeft geen start- en eindtijduitsel of weergave van resterende tijd. Hij geeft wel de programmastatus aan en geeft een signaal aan het einde van een programma. En hij is voorzien van indicatoren voor het legen van de condensbak en het schoonmaken van de filters.