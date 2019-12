Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Zanussi ZTHB485 is warmtepompdroger geschikt voor 7 kilo was. Hij is voor een warmtepompdroger opvallend snel en droogt zeer gelijkmatig. Deze droger geeft de resterende programmaduur weer, heeft startuitstel en laat met een geluidsignaal weten waneer het programma klaar is. Er wordt aangegeven wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.