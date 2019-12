Ben je op zoek naar een wasdroger van Samsung? Uit ons onderzoek naar merktevredenheid blijkt dat consumenten redelijk tevreden zijn over hun Samsung-droger. Samsung maakt alleen warmtepompdrogers. Veel Samsung-drogers zijn gemiddeld geprijsd, maar er zijn ook geavanceerde modellen. We leggen het aanbod uit.

Merktevredenheid Samsung-wasdroger

Bezitters van een Samsung-wasdroger zijn redelijk tevreden, maar er zijn er nog niet zo veel. Maar iets meer dan 3% van de 5200 consumenten die onze enquête over merktevredenheid invulden had een Samsung-wasdroger.

Het merk Samsung krijgt voor wasdrogers een 8 als merktevredenheidsscore. Deze score is iets lager dan gemiddeld. Onder andere Miele (9,0), Siemens (8,4) en Bosch (8,3) doen het beter.

Een groot deel (34%) van de bezitters van een Samsung-droger is zeer tevreden over de prestaties. Een nog groter deel (43%) is zeer tevreden over het gebruiksgemak.

De bezitters van een Samsung-wasdroger zijn het minst te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding: 22% vindt die zeer gunstig. Dat is overigens wel ietsje hoger dan het gemiddelde.

Vervangen

We kunnen niet zeggen hoe lang een Samsung-wasdroger gemiddeld mee gaat. Daarvoor vulden niet genoeg (ex-)Samsung-bezitters onze enquête in. Wel geeft 35% van de bezitters aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het merk Samsung zal zijn. Dat percentage is hoger dan gemiddeld.

Aanbod Samsung-wasdroger

Samsung heeft een redelijk breed aanbod wasdrogers, maar verdeelt ze niet in productseries. Wat kenmerken van Samsung-wasdrogers:

Samsung maakt alleen warmtepompdrogers.

Echte instapmodellen zijn er niet. De goedkoopste Samsung wasdroger kost €550.

De drogers hebben een energielabel van A++ of A+++.

De drogers hebben een capaciteit van 7, 8 of 9 kg katoen.

De duurste modellen hebben een invertermotor en/of kun je bedienen met een app.

Modelnaam Samsung-wasdroger

Aan de modelnaam zijn een aantal dingen af te leiden. De Samsung DV70F5E0HGW/EN heeft bijvoorbeeld een capaciteit van 7 kg. De DV70F5E0HGW en DV70F5E2HGW zijn gelijk aan elkaar maar hebben een verschillende kleur deur: wit en 'white crystal'.

