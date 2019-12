AEG SoftWater-technologie

Betere bescherming

De AEG wasmachine met SoftWater-technologie beschermt in het algemeen kleuren beter dan een vergelijkbare Bosch machine. Bij de ene kleur is het verschil groter dan bij de andere. We konden geen duidelijk verschil aantonen tussen de AEG met zout en AEG zonder zout.

Zo werkt Softwater-technologie

In de loop van de tijd stapelen mineralen en onzuiverheden zich op in het water in de vezels. Hierdoor gaat de textuur en kwaliteit van stof achteruit. Wasmiddelen werken beter in zacht water. De SoftWater-technologie maakt het water zachter met een ionenuitwisselingsfilter: de mineralen worden verwijderd.

AEG legt dit uit in een video op de website en in de handleiding van de machine.

Wasmachine instellen

Stel eerst het niveau van waterhardheid in. Er zijn 7 klassen. Je zoekt eerst de waterhardheid op bij jou in de regio via je waterbedrijf of via waterhardheid.nl en kiest dan de daarbij behorende stand. Standaard is ingesteld dat de machine alleen onthardt tijdens de wasfase. Is het water echt heel erg hard, dan kun je de instellingen aanpassen zodat het ook werkt tijdens de spoelfase.

De ontharder werkt met harsen die in de machine aanwezig zijn. Om de harsen te activeren moet je zout toevoegen. Je gebruikt hiervoor zout voor vaatwassers of wasmachines. Het reservoir voor het zout zit in het wasmiddelbakje. Er verschijnt een lampje als het zout moet worden bijgevuld. Afhankelijk van de instellingen kan het zout 20 of 300 wasbeurten mee.

AEG versus Bosch

AEG geeft zelf aan de kleurvastheid getest te hebben op zwart polyester na 50 wasbeurten op 30 graden.

Wij lieten de AEG L9FE96CS met SoftWater-technologie de strijd aangaan met de Bosch WAW32582NL. Deze machines zijn vrijwel even goed in schoonwassen. Als een machine goed schoonwast, is het natuurlijk nog steeds mogelijk dat de kleuren in het proces aangetast worden.

In beide machines hebben we met Formil Color 25 wassen gedraaid met daarin tweemaal 14 verschillende kleurendoekjes. In de AEG hebben we met zout gewassen. Toen het lampje 'zout bijvullen' aanging hebben we ook nog 25 beurten zonder zout gewassen.

AEG behoudt kleuren beter

Na 25 wasbeurten zagen we dat de AEG mét en zonder zout vaker de kleuren beter behoudt dan de Bosch wasmachine.

De AEG machine had bij 10 van de 14 vlekken het beste resultaat.

De AEG met zout had in 6 gevallen het beste resultaat vergeleken met dezelfde AEG zonder zout én de Bosch.

In 9 gevallen waren de kleuren beter gebleven in de AEG met zout vergeleken met de AEG zonder zout. Maar als we naar de totaalscore kijken hebben we geen significant verschil kunnen aantonen tussen de AEG met zout en AEG zonder zout.

Kies het juiste wasmiddel

Wij testten met Formil omdat dit middel goed uit onze tests komt. In onze test wasmiddelen (pdf) in 2016 zagen we grote verschillen tussen wasmiddelen. Om kleuren goed te houden is het dus ook belangrijk het juiste wasmiddel te kiezen.

Bekijk ook: