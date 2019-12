Samsung Auto Optimal Wash

Strakke vormgeving

De wasmachine heeft 2 reservoirs; een voor vloeibaar wasmiddel, een voor wasverzachter.

De machine is superstrak vormgegeven, maar heeft wel een minpunt: de wasmiddellade ontbreekt. Wil je poeder gebruiken, of een kleurwasmiddel terwijl het doseersysteem gevuld is met een witwasmiddel, dan moet je dat toevoegen in een meegeleverd wasmiddelbakje of via een doseerbol in trommel. Wasverzachter kan alleen automatisch worden gedoseerd.

Voor gebruik vul je de reservoirs van de wasmachine en stel je de waterhardheid en geadviseerde dosering op de wasmiddelverpakking in.

Dosering niet vlekkeloos

Bij de meeste programma's op deze wasmachine wordt de wasmiddeldosering aangepast op de hoeveelheid was. Wanneer je de Sasmung instelt op 'auto optimal wash' meet de machine hoe vol de trommel zit, hoe vies de was is, en kiest hij automatisch het juiste programma. Die instelling hebben we getest.

Aanpassing aan hoeveelheid was: werkt redelijk

We draaiden wasjes met 4 kg en met 8 kg katoenen wasgoed en bepaalden hoeveel wasmiddel de machine doseerde. Elke test werd een keer herhaald.

Met 8 kg was in de trommel doseerde de machine 70 en 67 gram wasmiddel.

Met 4 kg wasgoed doseerde de machine 53 gram en de tweede keer 37 gram.

Met halfvolle trommel werd de hoeveelheid wasmiddel dus aangepast, maar de aanpassing varieerde nogal. Dit zagen we eerder ook bij automatische doseringssystemen van Bosch, Miele en Siemens.

Aanpassing aan de hoeveelheid vuil: hapert

We vulden de trommel met 8 kilo wasgoed en draaiden een normaal vieze was en extra vieze was. Ook deze test werd een keer herhaald.

Bij de normaal vieze was doseerde de Samsung zo'n 70 gram wasmiddel.

Met extra vieze was doseerde de machine de eerste keer 70 gram wasmiddel en de tweede keer 81 gram.

Alleen bij de tweede test met extra vieze was werd de dosering dus aangepast. De eerste keer - met 70 gram wasmiddel - werd de extra vieze was iets minder goed schoon dan de normaal vuile was. Met de hogere dosering van 81 gram kreeg de machine de extra vieze was wel goed schoon; net zo goed als de normaal vieze was met 70 gram.

Het bepalen van de vuilgraad gebeurt door aan het begin van het wasproces de hoeveelheid vuildeeltjes in het water te meten. Het hangt af van de soort vlek hoe snel vuildeeltjes in het water terecht komen. De automatische dosering aan de hand van de vuilgraad zal bij relatief makkelijk oplosbare vlekken iets beter werken dan bij vlekken die wat moeilijker losweken.

Benieuwd naar de overige testresultaten van deze Samsung? Bekijk de wasmachinevergelijker.

Wat is Auto Optimal Wash?

Naast Miele TwinDos en i-Dos van Bosch en Siemens introduceert nu ook Samsung een wasmachine die wasmiddel en wasverzachter automatisch doseert. Gemakkelijk, en je kunt er volgens fabrikanten wasmiddel mee besparen, doordat de machine de dosering afstemt op de hoeveelheid was.

Als je de Samsung instelt op 'Auto Optimal Wash' wordt niet alleen gemeten hoeveel was er in de trommel zit, maar ook hoe vies de was is. Bovendien zou de machine dan automatisch het meest optimale programma selecteren. 'Auto optimal wash zorgt er altijd voor dat uw was perfect schoon wordt - met minder moeite', aldus Samsung.

De Samsung wasmachines uit de WW9000 serie zijn uitgerust met de 'Auto Optimal Wash' functie.