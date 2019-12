B-live app van Bauknecht getest

Eerste indruk|Verschillende wasmachines zijn tegenwoordig te bedienen met een app. In onze meest recente test wasmachines hebben we de app van Bauknecht getest.

Conclusie

De B-live app van Bauknecht neemt je als gebruiker op een overzichtelijke manier mee bij het instellen van je wasmachine. Het biedt dezelfde mogelijkheden als het bedieningspaneel en heeft enkele extra's zoals waarschuwingen en de mogelijkheid tot het blokkeren van de toetsen. De app werkt eenvoudig, maar her en der zijn er delen niet vertaald of wat vreemd uitgelijnd.

Benodigde software

De app van Bauknecht heet B-Live maar je vindt hem alleen als je in de app-store op 'Bauknecht' zoekt. Je hebt voor de app wél de recente software versies van Apple (iOS8) en Android (4.4.2) nodig.

Het afstemmen van de app op onze wasmachine was geen probleem. In totaal waren we wel een half uur kwijt om de hele afstemmingsprocedure te doorlopen.

Programma's selecteren

Je kunt via de app alle programma's van de machine selecteren. Prettig is dat er bij elk programma onmiddellijk te zien is hoe lang het duurt. Onder de informatieknop staat voor welke was het programma geschikt is. Wanneer je een programma selecteert, krijg je meteen een indicatie van de kosten van het programma. Ook wordt aangegeven welke temperatuur en centrifugeersnelheid er standaard ingesteld is. Door deze te selecteren kun je ze wijzigen.

Je kunt daarnaast verschillende extra opties selecteren:

snel

intensieve spoeling

kleuren

fresh care. Deze optie kun je gebruiken wanneer je de was niet direct uit de trommel kunt halen als het wasprogramma klaar is. De trommel draait dan af en toe nog een keer.

Het is niet direct duidelijk wat de tekentjes wasmiddel 1 en 2 betekenen. Verderop in de app blijkt 1 gewoon wasmiddel te zijn en 2 het bakje voor de voorwas. Je ziet verder de eindtijd en je kunt het programma inplannen voor later op de dag. Veel gebruikte programma's kun je in een favorietenlijst opslaan. Er zit wel wat vertraging in het versturen van de instellingen naar de wasmachine. Eenmaal een programma aangezet is het niet meer te wijzigen.

Assistentie bij het kiezen van een programma

Je kunt, naast handmatig kiezen van een programma, ook kiezen voor de optie 'assisted'. De app vraagt bij stap 1 eerst welke artikelen je wilt wassen. Je geeft hier de kleur van het wasgoed aan (wit, licht of donker) en het soort textiel. Er is ook een hele lijst voor speciaal wasgoed: jeans, overhemden, kasjmier, ondergoed, linnen, dekbedden, luiers, pluche artikelen enzovoort. Bij stap 2 kies je hoe je het wilt wassen: refresh, fijne was, normale was of intensieve was. Vervolgens krijg je een programmascherm waar je ook de instellingen weer kunt wijzigen als je wilt.

Foutmeldingen

De app informeert ook over foutmeldingen.

Als de watertoevoer wordt afgesloten, dan verschijnt een waarschuwing op ons scherm. Het duurde alleen wel 15 minuten voordat de melding verschijnt.

Je kunt de machine niet starten wanneer de deur niet goed gesloten is.

Je kunt de machine niet met meerdere telefoons of tablets linken. Dat is jammer want zo heeft slechts 1 persoon toegang tot de app.

Overige instellingen

Naast de programmakeuze kun je ook

de waterhardheid instellen

de toesten blokkeren

de droger instellen op basis van het laats gekozen wasprogramma

een doseeradvies ontvangen.

In de app zitten tutorials voor het gebruik van autodosering, maar je kunt ook de handleiding downloaden.



