Zuinig wassen

Was met een volle trommel

Je wast het meest efficiënt met een volle wastrommel. Spaar de was dus op zodat de trommel goed vol met wasgoed wast. Met een halfvolle trommel was je weliswaar zuiniger, maar wordt de was minder goed schoon.

Beladingsherkening

Wasmachines worden steeds groter en we krijgen ze niet altijd goed gevuld. Volgens fabrikanten is dat geen probleem. Een wasmachine met beladingsherkenning zou precies de juiste hoeveelheid energie en water gebruiken voor een schone was. Is dit waar?

Zuinige én schone was

De beladingsherkenning past inderdaad energie- en waterverbruik aan, maar blijkt niet erg nauwkeurig. Een halfgevulde trommel wast inderdaad zuiniger dan een volle. Maar vul je hem net iets over de helft, dan was je juist minder zuinig.

Met een volle trommel was je veruit het beste schoon. Dat komt door de wrijving van het wasgoed. Om zeker te zijn van een zuinige én schone was, stop je daarom het beste de trommel vol.

NB: Dit geldt alleen voor katoenwas. Delicatere stoffen als wol of synthetica was je het beste wat voorzichtiger met een halfvolle trommel. De geadviseerde hoeveelheid wasgoed staat in de handleiding.

Lees meer over de grootte van de wasmachine.

Was niet heter dan nodig

Hoe lager de temperatuur, hoe lager het energieverbruik van de wasmachine en hoe lager de kosten. Zo kun je met een was op 30°C de helft besparen ten opzichte van een was op 40°C.

Wasmiddelen zijn ook steeds beter geschikt voor lage temperaturen.

Besparen met 30°C

We testten wasmachines zowel met katoen-40 graden als katoen-30 graden. En wat blijkt: het elektriciteitsverbruik neemt gemiddeld met de helft af, variërend van 25% tot 65% besparing. Maar ook wordt de was 8 tot 40% minder schoon.

Toch voldoet een wasbeurt op 30°C prima als er geen vlekken in het wasgoed zitten. Of gebruik eventueel een vlekkenmiddel. Hoeft het wasgoed alleen opgefrist te worden, dan voldoet een wasbeurt op 20°C ook.

Kosten katoenwasbeurt

Temperatuur Kosten* per wasbeurt 20°C € 0,05 30°C € 0,07 40°C met eco € 0,14 40°C € 0,17 60°C met eco € 0,18 60°C € 0,22 90°C € 0,40

* Bij een gemiddeld zuinige wasmachine met een capaciteit van 7 kg, gevuld voor 60% en gedraaid met een katoenwas. Elektriciteitsprijs €0,23/kWh (prijspeil 2020).

Bron: Milieu Centraal

Wanneer niet koud wassen

Is hygiëne belangrijker dan besparing, zoals bij vaatdoekjes of beddengoed van zieke mensen, was dan op minstens 60°C (geen eco). Lees wat de juiste temperatuur is voor welke was.

Het kan ook problemen met de machine veroorzaken als je alleen maar op lage temperaturen wast. Om de wasmachine goed te onderhouden, was je zo nu en dan met een heter programma of trommelreinigingsprogramma.

Ecoprogramma

Door te kiezen voor een lagere temperatuur bespaar je het meest. Maar ook met het ecoprogramma kun je behoorlijk besparen. Door de jaren heen testten we vele wasmachines op het 40°C katoenprogramma en het 40°C eco katoenprogramma.

Gemiddeld verbruikt dit programma zo’n 30% minder energie. Dit scheelt per wasbeurt zo’n €0,07. Soms verbruikt het programma ook minder water. Daardoor spoelt het wasmiddel wel een stuk slechter uit het wasgoed.

Eco 40-60

Wasmachines hebben vanaf maart 2021 een energielabel waarvoor een nieuw wasprogramma wordt gebruikt: Eco 40-60. Daarmee komen de andere eco wasprogramma's te vervallen. Het Eco 40-60 programma wast vooral zuiniger door minder waterverbruik dan het katoenprogramma. Maar door de lagere temperatuur verbruikt het ook minder energie, wat per 100 wasbeurten zo'n €6 goedkoper is dan met het katoenprogramma 40°C.

Lees meer over het Eco 40-60 wasprogramma.

Zuinig wassen duurt lang

Vaak wordt gedacht dat lange wasprogramma’s veel energie verbruiken. Maar het tegendeel is waar. De lange programmaduur compenseert voor de lagere temperatuur om alsnog goed schoon te wassen.

Ecoprogramma’s duren daarom een stuk langer dan normale programma’s. Soms tot wel 4 uur!

Ingestelde temperatuur wordt niet bereikt

Vaak kies je voor een 40°C of 60°C ecoprogramma. Dat wil niet zeggen dat daadwerkelijk gewassen wordt op die temperatuur. In veel gevallen wordt de temperatuur zelfs niet gehaald in de wasbeurt. Met de temperatuur wordt aangegeven dat het net zo schoon wast als het katoenprogramma op 40°C of 60°C. Kies dus niet voor het ecoprogramma als je vanwege hygiëne op 60°C wilt wassen.

Niet op alle machines is even duidelijk wat het ecoprogramma is. Als er 2 programma's zijn die hetzelfde lijken, maar waarvan er 1 langer duurt, dan is dat het ecoprogramma. Ook wel te herkennen aan een pijltje dat bij het programma getoond wordt.

Lees meer over wasprogramma's.

Wasmiddel doseren

Veel mensen doseren hun wasmiddel niet erg nauwkeurig of te veel. Als je het juiste wasmiddel kiest, het doseeradvies op de wasmiddelverpakking volgt en het wasmiddel afmeet met een doseerhulp, kun je besparen op wasmiddel.

Als je het doseeradvies volgt, heb je ook geen extra antikalk- of ontkalkingsmiddelen nodig en er ontstaan minder snel vieze geurtjes door vetluis. Lees meer over de juiste hoeveelheid wasmiddel.

Je kunt ook kiezen voor een machine met automatische wasmiddeldosering. Daarbij doseert de machine zelf de juiste hoeveelheid wasmiddel voor de wasbeurt.

Overige tips

Wassen tijdens daluren. Heb je een energiecontract voor dubbeltarief, dan betaal je in de daluren ('s nachts en in het weekend) een lager stroomtarief dan in de piekuren.

Goed centrifugeren. Om te besparen op energie van de wasdroger, haal je het wasgoed zo droog mogelijk uit de wasmachine. Lees meer over centrifugeren van de wasmachine.

Sla het voorwasprogramma over. Dat is meestal niet nodig. Je kunt bijvoorbeeld een vlekkenmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken voor te behandelen.

Kies het katoenprogramma boven het synthetische programma, wanneer je zuinig wilt wassen.

Zet de wasmachine helemaal uit, in plaats van hem op standby te laten staan. De lampjes zorgen voor wat sluipverbruik.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Lees ook: