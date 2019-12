Wasmachines: capaciteit, afmetingen en toerental

Als je een wasmachine koopt, let dan allereerst op een aantal dingen. Hoeveel kilo was je per keer? En hoe droog wil je dat de was uit de machine komt? Ook de plek waar je de machine zet is belangrijk.

Capaciteit: hoeveel kilo in de trommel?

Waar wasmachines begin deze eeuw nog voornamelijk voor 5 kilo wasgoed geschikt waren, hebben ze nu veelal een capaciteit van 7 of 8 kilo. De capaciteit kan variëren van 5 tot wel 12 kilo. Een enkeling kan zelfs 17 kilo aan.

Een grote wasmachine lijkt handig, zeker als je veel was hebt of regelmatig grote dingen wilt wassen zoals een dekbed of gordijnen. Maar een machine krijg je vaak zelden zo vol als de capaciteit. Een was van 8 kilo in een wastrommel van 8 kilo is flink proppen!

Overigens geldt de opgegeven capaciteit voor een katoenwas. Voor fijne, synthetische was doe je de trommel ongeveer halfvol om de kleding niet te beschadigen.

Vol = schoon én zuinig

Er wordt geclaimd dat de wasmachine het verbruik kan aanpassen aan het gewicht van het wasgoed en zo zuinig voor een schone was zorgt. Toch kies je voor een wasmachine die past bij de grootte van een doorsnee was, om op de meest zuinige manier de was het schoonst te krijgen.

We testten recent een aantal wasmachines gevuld voor 80%, 60% en 40%. Het bleek dat een trommel voor 60% gevuld nauwelijks zuiniger wast dan een gevulde trommel. Per kilo wasgoed is dit dus een stuk minder zuinig.

Wastrommels gevuld voor 40% bleken wél veel zuiniger, maar wasten een stuk minder schoon. Blijkbaar werkt de beladingsherkenning niet nauwkeurig genoeg om de hoeveelheid water, energie, beweging en tijdsduur perfect af te stemmen.

Was wegen

Maar hoe weet je nou hoe groot de wasmachine moet zijn? Sorteer je was en weeg wat je normaal als 1 was in de machine zou stoppen. Tel daar ongeveer 2 kilo bij op en je weet hoe groot je wasmachine moet zijn. Die 2 kilo geeft nog dat beetje ruimte om geprop te voorkomen.

Grootte huishouden

Uiteraard hangt de geschikte grootte van de wasmachine helemaal af van de hoeveelheid was, en dat kan heel persoonlijk zijn. Toch denken wij dat een wasmachine van 7 kilo in veel gevallen prima volstaat. Een richtlijn:

Voor 1 à 2 personen: capaciteit van 5 of 6 kilo

Voor 3 tot 4 personen of een gezin met 1 of 2 kinderen: capaciteit van 7 kilo

Voor 5 personen of een gezin met 3 kinderen of meer: capaciteit van 8 kilo of meer

Machines van meer dan 10 kilo zijn alleen geschikt voor bijvoorbeeld een sportclub

Bekijk wat de Beste wasmachine t/m 7 kilo is en wat de Beste wasmachine vanaf 8 kilo is.

Afmetingen: hoeveel ruimte heb je?

Houd bij je keuze ook rekening met de afwijkende maat van een grote wasmachine. Past zo'n machine wel door het trapgat of in de ruimte waar je hem wil hebben? Wasmachines hebben een standaardbreedte van 60 cm en zijn 83,5 tot 85 cm hoog. De diepte is afhankelijk van de capaciteit. Meestal is het 60 cm, maar de diepste wasmachine is wel 70 cm diep.

Heb je weinig ruimte? Bovenladers nemen minder ruimte in. Als je ook een wasdroger wilt, kun je deze op elkaar plaatsen of kiezen voor een wasdroogcombinatie.

Lees meer tips over een wasmachine plaatsen en installeren

Toerental/centrifugesnelheid

Wasmachines hebben een maximum toerental van 1200, 1400 of 1600 toeren. Dit toerental gebruik je alleen voor katoenwas. Gevoeligere stoffen centrifugeer je meestal met een lager toerental. In theorie geldt: hoe hoger het toerental, hoe droger de was. Maar staar je hier niet blind op: veel wasmachines doen het met een toerental van 1400 net zo goed als met 1600 toeren.

Uit onderzoek blijkt dat je wasmachine sneller slijt met een hoog toerental. 1200 toeren is vaak genoeg om je was goed droog te krijgen. Dus als het niet hoeft, kies dan niet voor een hoger toerental dan dit.

Op het energielabel kun je de centrifuge-efficiëntieklasse van wasmachine vergelijken: G is het minst droog, A het droogst.

Voorkom een miskoop

Op het energielabel kun je de centrifuge-efficiëntieklasse van wasmachine vergelijken: G is het minst droog, A het droogst.

