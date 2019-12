Zo doen wij de was

Hoe sorteer je het wasgoed? Op hoeveel graden was je ondergoed? Gebruik je een waszakje? Op deze en nog veel meer vragen uit onze enquête gaven 11.000 consumenten antwoord. Dat levert handige inzichten en wastips op. De uitkomsten gebruiken we om tests en advies nog relevanter te maken.

Het panel

Maar liefst 11.000 panelleden beantwoordden vragen over hun wasgedrag. Het overgrote deel hiervan waren mannen boven de 65 jaar, samenlevend met hun partner. Maar wanneer we de antwoorden van de gezinnen uitsplitsen, blijkt dat de antwoorden behoorlijk gelijk zijn. Ouderen draaien alleen minder wasjes per week in vergelijking met gezinnen met 3 of meer kinderen.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen met onze enquêtes of tests? Geef je dan op voor het Consumentenbond Internetpanel.

Tijd om te wassen

De meestgebruikte wasmachines hebben een capaciteit van 7 kg, waarmee bijna de helft 2 á 3 wassen per week draait. De machine wordt gevuld totdat er nog een vuistdikte ruimte over is en zodra de wasmand vol is. Opvallend is dat sommige mensen het moment van wassen laat afhangen van het weer. 'Als de zon schijnt en ik de was buiten kan hangen', of vanwege zonnepanelen.

Eerst puzzelen

Op kleur en temperatuur

De ondervraagden sorteren de was op kleur. Ze maken grof onderscheid tussen donkere en lichte was en wassen bonte kleuren nog wel eens apart. 'In ieder geval licht en donker gescheiden, maar liefst ook gelijke kleuren bij elkaar als er voldoende was is'. Slechts 10% sorteert volledig kleur bij kleur. Bijna een kwart gebruikt wel eens een doekje tegen kleurverloop. Daarnaast sorteren mensen op temperatuur en textielsoort. Ze laten vooral de temperatuur op het waslabel leiden en sorteren kwetsbare stoffen als wol van het katoen.

Koud of warm wassen

Handdoeken, theedoeken en beddengoed gaan voornamelijk op 60 graden. De rest voornamelijk op 40 graden, op heel gevoelig wasgoed na. Over ondergoed zijn de meningen verdeeld. Vaak op 40 graden, maar net zo vaak op 60 graden.

Het waslabel wordt opvallend vaak geraadpleegd. Slechts 7% kijkt nooit op het waslabel. Vaak is het alleen een eerste keer nodig er even op te kijken. De instructies worden deels opgevolgd. Soms komt het beter uit om op een andere temperatuur te wassen. 'Meestal volg ik de wasinstructies, maar soms was ik broeken bij 40 graden, terwijl het etiket 30 graden voorschrijft. Dit omdat ik het liefste met een volle trommel was.'

Mensen wassen vaak met een volle trommel om zuinig te wassen. Ook wordt om deze reden voor een lage temperatuur gekozen.

En draaien maar

Om gevoelig wasgoed te beschermen, kun je het met de hand wassen of een waszakje gebruiken. Slechts de helft wast wel eens met de hand, voornamelijk kwetsbare materialen als wol en zijde. En slechts de helft gebruikt een waszakje. Daarin gaan voornamelijk BH’s, maar ook wel panty’s.

De meestgebruikte wasprogramma’s zijn katoen en gemengd. Daarnaast wordt het programma voor fijne/gevoelige was en het verkorte programma regelmatig gebruikt. Ouderen gebruiken het synthetische programma en wolprogramma regelmatiger dan de grotere huishoudens. Een aantal programma’s wordt heel wisselend gebruikt. Een groot deel gebruikt regelmatig het programma voor donkere (jeans) was of spoelen en centrifugeren, terwijl een ander groot deel dit nooit gebruikt.

Wasmiddel erbij

Vloeibaar wasmiddel is veruit het meest populair en dan met name bontwasmiddel en witwasmiddel. De helft gebruikt wel eens poeder. Een kleine 20% wel eens een pod of tablet. Andere wasmiddelen als wasnoten, wasballen of wasdoekjes worden amper gebruikt. Wasverzachter is minder populair. Vrijwel de helft gebruikt nooit een wasverzachter, slechts 20% altijd.

Veel ondervraagden gebruiken een vlekkenmiddel. En dan met name zuurstofbleekmiddelen als Vanish Oxy Action en ossengalzeep. Maar liefst 70% wast het wasgoed wel eens voor met een speciaal vlekkenmiddel.

Na de wasbeurt

Samsung adverteert met AddWash, waarbij je vergeten wasgoed nog in de trommel kunt stoppen tijdens de wasbeurt. Gelukkig kan dit met veel andere wasmachines ook door het programma te pauzeren. Maar of het een veelvoorkomend probleem is? Driekwart stopt nooit meer iets in de machine nadat hij aan is gezet.

De was gaat al snel uit de machine als de wasbeurt klaar is. Bijna altijd binnen het uur, maar nooit bewust langer dan 6 uur. De was wordt gelukkig niet vaak vergeten. Maar als het dan toch gebeurt, hangen de meeste mensen het toch maar gewoon op.

Wastips delen

De panelleden lieten honderden open antwoorden achter vol tips over wassen.

Gebruik een scheut azijn als wasmiddel/wasverzachter en antikalk.

Gebruik een schep soda als wasmiddel/wasverzachter en onderhoud.

Maak zelf wasmiddel van bijvoorbeeld Marseille of Aleppo zeep.

Handafwasmiddel schijnt goed te werken als vlekkenmiddel tegen vetvlekken.

Iemand gebruikt een vaatwastablet om de machine op 90 graden te reinigen.

Kleine sokjes gaan in een waszakje, omdat ze anders in de afvoer terecht kunnen komen.

Iemand gebruikt een babyfoon om buiten te kunnen horen dat de wasbeurt klaar is

De stoom-functie op de wasmachine zorgt dat je niet meer hoeft te strijken, tipt Elodie op ons forum.

Deel jouw wastip met anderen op ons forum.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Lees ook: