Eerste indruk|Ariel Excel Gel was het eerste wasmiddel dat claimde de was op 15ºC schoon te krijgen. Tijd voor een test!

Wat is Ariel Excel Gel?

Wassen op lage temperatuur is hip: steeds meer wasmiddelmerken verkopen producten waarmee je de was op een lage temperatuur, bijvoorbeeld 15ºC of 20ºC, schoon kan krijgen. Hiermee bespaar je energie en dus is het beter voor het milieu. Ariel Excel Gel was het eerste wasmiddel dat claimde de was op 15ºC schoon te krijgen. Tijd voor een test!

Wassen op lage temperatuur

Gebruik Ariel Excel Gel op een zo laag mogelijke temperatuur, 15ºC - 30ºC, in combinatie met een katoenprogramma en gaan vlekken er prima uit. Aldus de fabrikant. Voor wasgoed wat slechts een beetje vuil is kan de gel ook gebruikt worden met de lage temperaturen van het fijnwasprogramma.

Lage temperatuur op de wasmachine

Wassen op een lage temperatuur is een nobel idee, maar niet elke wasmachine heeft al een katoenprogramma op de machine zitten waarmee op 15ºC gewassen kan worden. In dat geval raadt de fabrikant aan om zo koud mogelijk te wassen, bijvoorbeeld door de functie 'koud wassen' te gebruiken of op 30ºC te wassen. Voor heel erge vlekken of was van bijvoorbeeld zieke kinderen kun je beter toch op een hogere temperatuur wassen.

Vrijwel alle textielsoorten zijn geschikt om met Ariel Excel Gel te wassen, behalve zijde en wol.

Testresultaat Ariel Excel Gel

Onze Duitse en Engelse collega's testten de gel. Wat kwam er uit de test? Ook een panel van De Consumentenbond probeerde Ariel uit. Bekijk de testresultaten van Ariel Excel Gel.

Testresultaat: lukt wassen op lage temperatuur met Ariel Excel Gel?

Wassen op een lage temperatuur is zeker mogelijk. De was wordt met Ariel Excel gel in veel gevallen schoon, al is het nog wel een beetje prutsen om de juiste temperatuur op de wasmachine te vinden.

Engelse test

De Engelse consumentenorganisatie was zeer enthousiast over Ariel Excel Gel en noemt het wasmiddel zelfs 'het beste dat ze de laatste jaren hebben getest'. Zij testten Ariel op 30ºC en vlekken gingen goed uit de was. Bij de test naar witheid stak de gel met kop en schouders boven de andere vloeibare wasmiddelen uit. Op kleurvervaging deed Ariel het niet zo goed en ook is dit wasmiddel per wasbeurt duurder dan andere Ariel wasmiddelen.

Duitse test

Duitse collega's van Stiftung Warentest testten de gel op 20ºC en 40ºC en vergeleken dit met de gewone vloeibare variant van Ariel op dezelfde temperaturen. Volgens de Duitsers kan de gel niet helemaal overtuigen op 20ºC. Het wasresultaat was namelijk iets minder dan met de gewone vloeibare variant op 40ºC. Met name de vettige en olieachtige vlekken op synthetische stoffen waren moeilijk. De gel deed het op 40°C wel vergelijkbaar met de vloeibare variant op 40°C. Over de verpakking waren de Duitsers niet enthousiast, volgens hen kun je het laatste beetje gel lastig uit de knijpfles krijgen.

De Consumentenbond

Een panel van drie personen nam Ariel Excel gel mee naar huis en bekeek of vlekken uit de was gingen. De panelleden vonden het lastig om de juiste instelling op hun wasmachine te vinden. Soms werd gekozen voor 30ºC katoen en andere keren 20ºC synthetisch. Over het algemeen was het panel tevreden, omdat het resultaat vergelijkbaar of beter was dan bij het wasmiddel dat ze normaal gebruiken. Zo ging een lastige koffievlek uit een tafellaken en werden vieze babyslabbetjes op lage temperatuur vaker schoon.

Fabrikanttest

Ook de fabrikant van Ariel Excel Gel liet het product testen, bij TNS/NIPO en onderzoekslab Sohit. NPS/NIPO vroeg 1050 gezinnen om te wassen met de gel op 15ºC of 30ºC. 84% van de ondervraagden zou de gel aanbevelen. Bij Sohit hebben 20 panelleden koude bonte wassen gedraaid (de temperatuur was 10,7ºC) en na het onderzoek waren bij Ariel Excel gel 14 van de 20 panelleden het eens of zeer eens met de stelling dat je met Ariel Excel gel briljant schoon wast op 15ºC en 15 panelleden vonden dat je met het middel zowel op 15ºC als 40ºC de was schoon kan krijgen. Voor de Ariel Excel gel color waren dit 18 respectievelijk alle 20 personen.

Prijs

Ariel Excel Gel kost €6,99 per fles. Al naar gelang de bevuiling haal je er 14 tot 18 wasbeurten uit. De kosten per wasbeurt zijn €0,38. Bij gewoon Ariel wasmiddel is dit €0,30. De kosten die je bespaart op energiegebruik, door het wassen op lagere temperatuur, maken het prijsverschil ongeveer goed.

Conclusie

Een ommekeer in wasmiddelland lijkt een feit: wassen op een lage temperatuur, al dan niet met een apart wasmiddel. De eerste kennismaking met een speciaal wasmiddel voor lagere temperaturen, Ariel Excel gel, stemt redelijk positief. Grote verschillen tussen wassen op lage temperatuur met Ariel Excel gel en wassen op 40°C werden niet gevonden, maar voor wat viezer wasgoed is het wel aan te raden om met 40°C te wassen. Het is nog wel even zoeken op de wasmachine hoe je de beste lage temperatuur kunt vinden, maar aan deze zoektocht lijkt een einde te komen. Er komen namelijk steeds meer wasmachines op de markt waarmee je op 15ºC of 20ºC een katoen was en een fijne was kunt draaien.