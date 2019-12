Haier Duo: wasmachine met 2 trommels

De Haier Duo HW120-B1558 is een wasmachine met 2 trommels, die tegelijkertijd kunnen draaien. Hij werd een tijd geleden aangekondigd op de IFA, de grote electronicabeurs in Berlijn, maar is nu ook echt te koop.

Grote wasjes, kleine wasjes

Twee trommels, betekent dit dat je dubbel zoveel was kunt doen zonder dat het extra tijd kost? Nee, niet helemaal.

De trommels zijn namelijk niet even groot: de onderste trommel heeft een capaciteit van 8 kg, de bovenste van 4 kg. Er is 1 katoen-eco programma waarbij beide trommels tegelijk draaien. Dit is het programma dat ook gebruikt wordt voor het energielabel.

Verder hebben de trommels verschillende programma’s. Voor de ladingen was die traditiegetrouw het grootst zijn – katoen, wol, synthetisch – kan je de onderste trommel gebruiken. De bovenste trommel heeft een specifiek programma dat katoenen kleding die niet echt vuil is een 'snelle wasbeurt' geeft. Daarnaast is het vooral geschikt voor kleinere ladingen baby- of kinderkleding, ondergoed en handdoeken.

Handleiding niet duidelijk

In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend hoe dit nu allemaal werkt. In de handleiding staat namelijk niet goed uitgelegd hoe je de 2 trommels tegelijkertijd aan het draaien kunt krijgen. En juist dat is wat een dubbele trommel aantrekkelijk maakt.

Verder is het onhandig dat 1 van de filters aan de achterzijde zit. Erg lastig te bereiken als je wasmachine tegen een muur staat, want de machine verplaats je niet zomaar; de machine is 1,28 meter hoog is en weegt meer dan 100 kg.

Duur voor weinig meerwaarde

Af en toe zal het zeker handig zijn om 2 verschillende wasjes tegelijkertijd te laten draaien. Maar voor de prijs van €1.499 kan je ook makkelijk 2 'normale' wasmachines aanschaffen. Dat biedt ook meer flexibiliteit qua wassen.

Verkrijgbaarheid

De Haier Duo is momenteel alleen verkrijgbaar bij CoolBlue.

