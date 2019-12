Conclusie

De Home Connect-app is een handige app voor meerdere apparaten zoals wasmachines, wasdrogers en vaatwassers. Maar het aantal ondersteunde merken is nu nog maar 2. Op het gebied van de gegevensbescherming hebben we nog wel wensen. Zo maken de gegevens een omweg via de Verenigde Staten, en kun je de verzamelde gegevens niet eenvoudig zelf inzien.

Mogelijkheden van Home Connect

De Bosch WAYH2842NL, Bosch WAYH2892NL, Siemens WM14W890NL en de Siemens WMH6Y841NL zijn voorzien van Home Connect- app.

Als je voor het eerst opstart zie je eerst een video die je de mogelijkheden toont. Je kiest eenvoudig een programma. Bij de selectie zie je hoeveel water en energie het programma verbruikt, hoelang het gekozen programma duurt en wanneer het klaar is. Onder opties kun je kiezen voor functies zoals autodoseren, voorwas, speciaal vlekken programma, extra spoelen, extra water en minder strijken. Je kunt daarna van het programma het toerental, de temperatuur en de gewenste eindtijd instellen.

Je kunt kiezen uit 15 verschillende wasprogramma's en een programma voor het reinigen van de trommel. Onder die 15 programma’s zit onder andere een outdoor-programma en een wolprogramma.

We bekeken ook welke informatie je krijgt als er iets misgaat, zoals problemen met de watertoevoer en wanneer de deur niet goed dicht is. Zowel in de app als op de machine verschijnt een melding wat er mis is en wat je moet doen om de machine toch te laten starten.

Demomodus

Er is ook een demofunctie waarbij je de applicatie kunt uitproberen. Met de app kun je ook vaatwassers, wasdrogers, koel-vriescombinaties, ovens, espressomachines en afzuigkappen bedienen.

Installatie

We bekeken de app op tablets en smartphones, en gebruikten zowel een Android- als een iOS-variant. Hoewel er verschillende apps zijn met een gelijke naam, verschijnt deze Home Connect-app bovenaan als je hem zoekt in de app-store. Om Home Connect te kunnen gebruiken moet je je eerst registeren met je naam en e-mailadres. De app neemt vrij veel ruimte in: hij is 62,67 MB groot. De laatste versie is op 10 feb 2017 bijgewerkt. Hoe dit werkt en het koppelen staat allemaal duidelijk in de handleiding van de wasmachine en de instructies in de app. De connectie tussen app en machine is eenvoudig te maken. In totaal ben je maximaal een half uurtje bezig.

Veiligheid en ondersteuning

Hoe meer apps er komen, hoe meer de vraag rijst hoe de veiligheid en ondersteuning van die apps geregeld is. De HomeConnect-app heeft een hele waslijst in hun privacystatement en gebruiksvoorwaarden staan. De belangrijkste op een rij:

De app vraagt toestemming de wifi-verbinding te gebruiken en om toegang tot foto's, media en bestanden.

Volgens BSH (verantwoordelijk voor de sales-, marketing-, en serviceactiviteiten van onder meer Bosch en Siemens) is de app getest door TUVTrustIT en is de overdracht van persoonlijke en apparaat specifieke gegevens versleuteld. En kunnen apparaten alleen geregistreerd worden met een versleuteld netwerk (WPA of WPA2). Je maakt een wachtwoord aan dat moet voldoen aan specifieke eisen.

In de privacy statement staat duidelijk vermeld welke data wordt opgeslagen, en met welk doel.

Met het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden ga je ook akkoord met het gebruik van gegevens om informatie te tonen over 'passende producten en diensten'. De toestemming daarvoor kan na installatie worden ingetrokken via het instellingenmenu in de app.

De app maakt gebruik van de analyse- en tracking-service van Adobe Analytics. Het komt er op neer dat geanonimiseerde gegevens worden verwerkt en opgeslagen in de VS. Men doet een suggestie hoe dit voorkomen kan worden, maar met geeft ook aan dat het wijzigen van instellingen de goede werking van de app in de weg kan zitten.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van updates van de app. Als je dat niet, of niet tijdig, doet staat de fabrikant niet garant voor foutmeldingen en schade door de app.

Je kunt ook de verbinding weer verbreken en apparaten loskoppelen en informatie verwijderen.

In de privacyverklaring staat verder dat je regelmatig in de app de privacyverklaring moet openen om te controleren of er wijzigingen zijn. Dat moet toch handiger kunnen.

Het moet gezegd, de privacyverklaring is uitgebreid, maar er is wel een prima poging gedaan om de teksten leesbaar te maken. Er is een goede Nederlandse vertaling, en diverse onderwerpen staan onder kopjes die je kunt uitklappen.

Heb je vragen over de verzamelde gegevens, of wil je ze corrigeren of wissen, neem dan contact op via e-mail. Dat kan afdoende zijn, maar we zien liever een dashboard waarin je zelf de verzamelde gegevens kunt inzien en veranderen.

Bij vragen of problemen kan je terecht bij een Home Connect Service hotline. Meer informatie vind je op de site van Home Connect.