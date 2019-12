Eerste indruk|Het Magic Table Cloth van JML is een tafelkleed dat vuil en vetafstotend zou zijn. Het is verkrijgbaar in wit en in champagne kleur. Handig voor de feestdagen?

Wat is de JML Magic Table Cloth?

Het Magic Table cloth van JML is gemaakt van 100% polyesther en is voorzien van een spillguard™ coating die voorkomt dat de vloeistoffen in de stof trekken.

Volgens het filmpje op de site van JML voorkomt het kleed vlekken en beschermt het je tafel. Sap, rode wijn, cola en olie, geen van deze vloeistoffen zou vlekken achterlaten.

Er zijn natuurlijk andere tafelkleden te koop die vlekbestand zouden zijn, maar die zijn meestal heel stug en voelen plasticachtig aan. Het kleed van JML zou luxueus zijn en aanvoelen als een normaal tafelkleed.

Te koop bij de Blokker;

Volgens de site van JML verkrijgbaar in twee kleuren; wit en champagne;

Het kleed is 138 x 210 cm.

Wat ze niet vermelden in het filmpje is dat het kleed te wassen is. Volgens de verpakking kan dit tien keer op 30 graden.

Benieuwd wat wij van de Magic Table Cloth vonden? Bekijk onze review.

JML Magic Table cloth: review

Helemaal vlekloos zal het tafelkleed van JML niet blijven. Sauzen en etenswaren die veel kleur bevatten, zoals bieten, of spullen die erg vet zijn, zoals jus, blijven vlekken geven. Maar zeker bij dranken is de kans op vlekken klein, zeker als je er meteen bij bent om de vloeistof op te deppen met een doekje.

De test:

We bevuilden het tafelkleed met verschillende dranken en etenswaren:

Cola;

Sap;

Koffie;

Rode wijn;

Vruchtensap;

Chocolade vlokken;

Bietensalade;

Jam;

Ketchup;

Frambozen dressing;

Jus.

Als je het gemorste direct verwijdert dan gaat dat vrij goed. Alleen de jus liet echt nog een duidelijke vlek zien. Ook de bieten en chocolade vlokken lieten wat sporen achter maar de rest nauwelijks of niet.

Laat je de vlekken even intrekken dan dringen ze wel dieper in het kleed door en zullen ze tóch vlekken achterlaten. Het kleed is tien keer te wassen om deze er dan uit te krijgen, maar we hebben niet bekeken of dat werkt.

Uiterlijk:

Het voelt niet zo plastic en/of stug als andere vlekbestendige kleden, maar zo soepel als een zijdetafelkleed is het ook niet. Het is niet heel dik, je ziet de tafel er wel door heen. Of het kleed er mooi uitziet dat moet ieder voor zich zelf uitmaken.