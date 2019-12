Eerste indruk|Laundry Sheets zijn wasdoekjes voorzien van wasmiddel. Eén doekje zou genoeg zijn voor een hele was. Zo'n doekje kan ook gebruikt worden als vlekverwijderaar door ermee over de vlek te wrijven, of als toevoeging aan een gewoon wasmiddel. Het vervangt wasverzachter.

Laundry sheets: review

Kosten van Laundry Sheets

Laundry Sheets zouden per wasbeurt veel goedkoper zijn dan een gewone was. Is dat wel zo? . In een test wasmiddelen van een paar jaar terug noteerden we prijsverschillen van 11 cent tot 58 cent per wasbeurt. Maar het wasmiddel met de hoogste score voor schoonwassen en het hoogste testoordeel kostte toen 33 cent per wasbeurt. Inmiddels zijn prijzen van wasmiddelen wel iets veranderd, maar met 30 cent per wasdoekje zijn de Laundry Sheets ook nu zeker niet het allergoedkoopste.

In het reclamefilmpje van Laundry Sheets wordt er echter vanuit gegaan dat we naast het wasmiddel ook toevoegen:

zuurstofversterker;

vlekverwijderaar;

speciaal middel voor een voorwas;

witmaker;

middel voor delicate stoffen;

speciaal wasmiddel voor donkertextiel;

wasverzachter.

Onzin natuurlijk, dat doe je nooit allemaal tegelijk in een was. Met de Laundry Sheets heb je volgens de fabrikant geen andere producten nodig dan het doekje, ook geen wasverzachter. Dat bespaart je in ieder geval de keuze over welk wasmiddel je nodig hebt. En je hoeft ook niet over de temperatuur na te denken, want het werkt volgens de fabrikant bij elke temperatuur.

Op de verpakking

Dan natuurlijk de hamvraag: 'wassen de Laundry Sheets schoon?'. Voor we aan de slag gaan raadplegen we nog even de verpakking en dan vallen een paar dingen op. De verpakking is wat genuanceerder dan het filmpje.

Hier staat dat je voor kleine en middelgrote wassen 1 doekje kunt gebruiken en voor een grote was 2, maar wanneer spreken we over een grote was? We besluiten 1 doekje te gebruiken zoals in het filmpje wordt gedaan. Er wordt getoond hoe je vlekken eerst even met het doekje inwrijft voordat je de kleding en het doekje in de wasmachine doet. Dan hebben wij ook gedaan.

Verder zijn de doekjes volgens de verpakking geschikt voor de meeste vlekken. In het filmpje werd echter beloofd dat de meest hardnekkige vlekken, ook oude, eruit zouden gaan.

In het filmpje wordt gezegd dat de doekjes geschikt zijn voor witte, bonte en donkere was. Qua stoffen zou het geschikt zijn voor wol, katoen, kunststoffen en zijde. Op de verpakking staat dat het geschikt is voor de meeste stoffen. Er staat niet bij voor welke stoffen het niet geschikt is.

Vlekken

Voor onze test gaan we af op de informatie in het filmpje. De vlekken die worden aangehaald in het filmpje zijn: olie, gras, bloed, wijn, vuil, mosterd, vinaigrette, ketchup en inktvlekken. Die zouden allemaal zonder problemen uit je kleren gaan. Oude vlekken en hele lastige vlekken kun je voorbehandelen door er met het doekje over heen te wrijven.

We namen een nieuw wit T-shirt, omdat de vlekken hierop het beste zichtbaar zijn. We wasten dat 1 keer voor. Daarna brachten we 16 verschillende vlekken aan: kers, aardbei, blauwe bes, rode wijn, ketchup, mosterd, spinazie, jus, inkt, fietssmeer, lippenstift, banaan, chocomelk, rooibosthee, verse jus met mango en rode kool. Die vlekken lieten we 2 dagen indrogen en daarna ging het de machine in met een lading witte was. We vergeleken het resultaat met dat van het Eco egg en Ariel die we precies zo'n zelfde T-shirt lieten wassen in een zelfde wasmachine. Bij alle wasmachines draaiden we hetzelfde 40-gradenprogramma.

Het resultaat van de Laundry Sheets test

Vrijwel alle vlekken gingen er het beste uit met Ariel. Alleen op inkt deden de 3 middelen het allemaal even goed. Rode wijn, ketchup, jus en chocomelk gaan er bij de Laundry Sheets beter uit dan bij de Eco egg. Alleen de sinaasappel/mangosap vlek haalden de Laundry Sheets het minst goed uit de was. In ieder geval is duidelijk dat ook de Laundry Sheets helaas niet alle vlekken moeiteloos uit je was halen.

Wat zijn Laundry Sheets?

Laundry Sheets zijn wasdoekjes voorzien van S2O, maar wat S2O precies is wordt niet duidelijk op de verpakking of op de website van Telsell. Meer informatie dan dat het een plantaardig reinigingsmiddel is dat biologisch afbreekbaar is kunnen we niet vinden.

In het filmpje wordt verteld dat de S2O sheets geschikt zijn voor witte was, donkere was of bonte was. "Met één S2O Laundry Sheet haalt u alle vlekken, ook de meest hardnekkige, uit uw wasgoed." wordt ons beloofd. Ze garanderen zelfs dat oude vlekken worden verwijderd als je ze even voorbehandelt met het doekje en daarna het kledingstuk en het doekje in de machine doet en wast. De temperatuur maakt niet uit, 30 graden of 90 graden, alles zou gegarandeerd schoon worden.

Een verpakking bevat 100 doekjes, per doekje €0,30. Telsell biedt de mogelijkheid tot automatische levering na 90 of 180 dagen voor 24,95. Dan kost een doekje dus €0,25.

Naast de claim dat ze alle vlekken verwijderen zijn de Laundry Sheets volgens de fabrikant ook organisch, biologisch afbreekbaar. Daarbij zouden de doekjes geen allergische reacties of eczeem kunnen veroorzaken. Er staat wel de waarschuwing op dat het irriterend is voor de ogen. Kleuren zouden langer mooi blijven en kleding langer meegaan.

Deze laatste claims zijn kostbaar om te onderzoeken. We hebben daarom voor deze eerste indruk alleen de claim bekeken dat de doekjes alle vlekken verwijderen en dat het zo voordelig wassen is. Bekijk de conclusies van de Laundry Sheets test.