Omo 30 minuten wasmiddel

Eerste indruk|Omo heeft een nieuw wasmiddel dat wasgoed in 30 minuten goed schoon moet krijgen. Wij gebruikten dit nieuwe wasmiddel en probeerden de poedervariant voor gekleurde was. De behaalde resultaten vielen tegen.

Schone was in 30 minuten blijkt een fabel

Uit onze test is niet gebleken dat Omo uitzonderlijk goed wast op een kort programma. En als wasmiddel voor een normaal programma behaalt dit wasmiddel ook geen goede score.

Dus helaas: met een kort programma van 30 minuten zul je doorgaans geen (zware) vlekken uit je wasgoed krijgen met dit wasmiddel.

De 30 minuten test

We vergeleken Omo 30 minuten met de Beste Koop uit de bontwasmiddelentest van januari 2016: Formil. Van beide merken hebben we het poeder voor gekleurde was gebruikt. Voor de test gebruikten we een Miele wasmachine.

We deden 3 tests op 40 graden:

Gewoon katoenprogramma: 2:26 uur met normale bevuiling en een volle trommel.

Kort programma: expres kort 20 met normale bevuiling en een volle trommel.

Kort programma: expres kort 20 met lage bevuiling en een halfvolle trommel.

Het wasgoed was voorzien van 14 verschillende vlekken waaronder chocolade, thee, gras, olie, bloed en make-up. Het wasprogramma dat we selecteerden is 'expres kort 20' (knop kort uitgeschakeld). De totale programmaduur van dit programma is 31 minuten. In de beschrijving staat dat dit korte programma geschikt is voor wasgoed dat nauwelijks gedragen is, of wel is gedragen maar nauwelijks is bevuild.

De resultaten

Omo heeft ons niet weten te overtuigen. In alle 3 de tests is het wasgoed niet goed schoon geworden. Ook op het langere programma krijgt Omo 30 minuten de vlekken niet weg. Formil doet dit beter. Met het 30 minuten programma wast Formil zowel lichte als zware vlekken er beter uit dan Omo, maar bij beide wordt de was niet helemaal schoon.

Korte programma's

Een was doen in 30 minuten is natuurlijk fijn. Veel wasmachines hebben tegenwoordig de optie om een kort programma te draaien. Je hebt programma's van 15 minuten, maar ook van 20, 30 of 40 minuten. Let wel op dat de namen van deze verkorte programma's soms misleidend zijn. Zo gebruikten wij bij deze test het programma 'expres 20', maar deze duurt in totaal zo'n 31 minuten.

Sommige wasmachines hebben de mogelijkheid om de standaardprogramma's te verkorten. Op de Miele die wij voor deze test gebruikten zit een knop 'kort', maar daar werd het programma niet 30 minuten van.

Opfrissen

In de handleiding van een wasmachine staat dat korte programma's bedoeld zijn voor een was die niet erg bevuild is. Veel korte programma's worden daarom ook wel opfrisprogramma's genoemd. Bij dit soort programma's moet je vaak de belading aanpassen, zodat je niet de volle capaciteit van de machine gebruikt.

Omo reageert

De reclame van Omo suggereert dat je in 30 minuten echte vlekken kunt behandelen en zegt niets over een aangepaste belading. We belden met Omo om te vragen hoe dat precies zit. Zij vertelden ons dat we voor echte vlekken zoals chocolade eerst een vlekbehandeling moeten doen. Maar verder moet een gewone was gedraaid kunnen worden.

Onze test toont aan dat wassen met Omo 30 minuten een kwestie van opfrissen is. Extra vlekbehandeling voor hardnekkige vlekken is namelijk wel nodig.

