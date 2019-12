AEG L73479FL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG heeft een capaciteit van 7 kg en een maximum toerental van 1400. Hij heeft een energielabel A+++. Op het display is te lezen hoe lang het programma nog duurt en met behulp van een timer kan de start van een programma kan worden uitgesteld. Verder is er een inzet voor vloeibaar wasmiddel dat voorkomt dat vloeibaar wasmiddel uit de doseerlade loopt. Bijzonder is het stoomprogramma, tegen kreuk en luchtjes.