AEG L76695NFL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er kan 9 kg was in deze machine, geschikt voor een groot gezin en heeft een maximum toerental van 1600. Op een display wordt de resterende programmaduur weergegeven en de machine is voorzien van een timer waarmee een uitgestelde eindtijd ingesteld kan worden. Verder heeft hij een inzet voor vloeibaar wasmiddel, dat voorkomt dat wasmiddel op kleding terecht komt voordat het programma start.