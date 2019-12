Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L7FE84CS behoort tot de in 2016 nieuw geintroduceerde modellen. De machine heeft Prosteam waarmee je kreukels in wasgoed kunt verminderen. Stoom kan ook gebruikt worden om kleding op te frissen. De belading van de machine wordt gewogen en de machine past daar het programma op aan. De machine is verder voorzien van softplus een techniek van AEG waarmee wasverzachter op een andere manier wordt toegevoegd aan het wasproces. Opvallende programma's zijn verder het anti-allergie programma , een outdoorprogramma en een machine reinigingsprogramma.