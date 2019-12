AEG L89496FL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit is 9 kg; een flinke hoeveelheid was. Hij heeft een centrifugetoerental van 1400 en het energielabel A+++, -50% volgens de fabrikant. In onze test is hij echter niet opvallend zuinig. De resterende tijd wordt weergegeven, de starttijd kan gekozen worden en er is een geluidssignaal aan het einde van het programma. Er zijn extra programma's zoals voor spijkerbroeken, 20 minuten was, Super Eco en Extra stil.