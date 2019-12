AEG L89496NFL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze machine past 9 kg wasgoed; geschikt voor een groot gezin dus. Halfvol wast hij goed en redelijk zuinig. Hij heeft een toerental van 1400 en via het display zijn de instellingen van het gekozen programma te zien en aan te passen. Ook wordt de resterende programmaduur aangegeven en deze machine is voorzien van een vloeibaar wasmiddel inzet. Met stoomprogramma voor het verminderen van luchtjes en kreuk.