Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L8FB84ES heeft Okomix technologie voor het mensen van wasmiddel en wasverzachter aan het begin van het wasproces. Het okopower programma wast kleding in 59 minuten. ProSense weegt de was en stemt het wasprogramma af op de hoeveelheid was. De machine heeft Prosteam waarmee je kreukels in wasgoed kunt verminderen. Stoom kan ook gebruikt worden om kleding op te frissen.