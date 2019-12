Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L8FB96ES is voorzien van het Okomixtechnologie van AEG, hierbij worden wasmiddel en wasverzachter opgelost voordat ze in de trommel komen. De machine heeft een directspray technologie waarbij de was tijdens het programma steeds gesproeid wordt. Verder is de machine voorzien van een stoomprogramma en een power programma dat 59 minuten duurt.