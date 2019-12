Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG L8FE96CS is onderdeel van de 8000 serie. Een opvallende feature van deze serie is Okomix, een systeem waarmee wasmiddel met water gemengd wordt voordat het de machine ingaat. Hierdoor wordt volgens AEG het wasmiddel beter verspreid. De L8FE96CS is grotendeels gelijk aan de L8FE96ES en L8FB96ES, maar is stiller en heeft een grotere display.