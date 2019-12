Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht WA ECO 8282 heeft een capaciteit van 8 kg. De machine heeft o.a. programma's voor beddengoed, babykleertjes en een minilading. De doseerhulp geeft je advies over de hoeveelheid wasmiddel op basis van het gewicht van de was. Indicatoren op de machine geven feedback over het energie- en waterverbruik bij een programma-instelling en wanneer de machine ontkalkt moet worden.