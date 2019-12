Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht WA ECO 8385 KONN heeft een capaciteit van 8 kg en een maximale centrifugeer snelheid van 1400 toeren. De machine is uitgerust met zogenoemde "zen"technologie. De ZEN wasmachines van Whirlpool en een Bauknecht beschikken over een Direct Drive motor welke direct op de trommel bevestigd is, waardoor de machines stabieler zijn, minder trillen en dus minder geluid maken. De behuizing van de machine is uit één stuk gemaakt en ook hierdoor produceert de machine minder geluid. Daarnaast verbruikt het minder energie en slijt de machine minder snel.