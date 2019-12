Beko WMY71422LMB3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Beko met energielabel A++ en een maximum toerental van 1400 kan 7 kg was. Hij heeft er echter moeite mee deze was goed schoon te krijgen. Met lampjes wordt de programmastatus aangegeven en met een timer kan een uitgestelde starttijd ingesteld worden. Verder is hij voorzien van een hulpmiddel voor vloeibaar wasmiddel. Niet aanwezig: een eindsignaal wanneer het programma afgelopen is.