Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Bosch WAB28160NL kan 6 kilo was en is daardoor geschikt voor een huishouden van 1, 2 of eventueel 3 personen. De machine scoort op de meeste testaspecten redelijk. Hij is voorzien van een display waarop de resterende programmatijd te zien is en met een timer kan een uitgestelde eindtijd ingesteld worden. Voor mensen met een bijzonder gevoelige huid is er het programma hygiene.