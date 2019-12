Bosch WAS32470NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze machine is geschikt voor 8 kg was en heeft een toerental van 1600. Hij is voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde eindtijd en geeft een geluidssignaal na een programma. Naast de standaard programma's zijn er programma's zoals allergie+ en de mogelijkheid om een verkort of zuinig programma in te stellen.